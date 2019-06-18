ИА «Ореанда-Новости» Конституционный суд России предостерёг органы власти от злоупотребления положениями закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Данное мнение судей было высказано в связи с рассмотрением дела по жалобе общественного активиста Валерия Тетерина, который в 2018 году заранее обратился в мэрию города Иркутска, чтобы согласовать проведение митинга и демонстрации, но уведомление было возвращено ему без рассмотрения. В качестве причины было указано несоответствие нормам закона о публичных мероприятиях. В числе прочего сотрудники иркутской администрации ссылались на то, что организатор акции не определил формы и методы обеспечения общественного порядка.

В постановлении Конституционного суда по этому делу указано, что меры, принимаемые государственными и муниципальными органами для обеспечения права на свободу мирных собраний, «не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний».