ИА «Ореанда-Новости». 6 декабря Конституционным судом России было вынесено решение по делу об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Соглашение между двумя республиками признано не противоречащим Конституции России. Решение КС соответствует решению глав Юнус-Бек Евкурова и Рамзана Кадырова. Председатель конституционного суда Валерий Зорькин также отметил, что проведение референдума в Ингушетии по этому поводу не является необходимостью.

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя регионами. Далее соглашение ратифицировали парламенты обоих регионов. Однако против выступили некоторые лепутаты и часть населения. Граждане республик опасались передачи земель одного региона другому. В столице Ингушетии Магасе прошли митинги противников этой договоренности.

Поскольку административной границы не существовало, а существовали только условные границы муниципалитетов, республики обменялись нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии.

Однако в конце октября Конституционный суд Ингушетии признал закон о ратификации местным парламентом соглашения не соответствующим конституции республики. Запрос в суд подали несколько депутатов Народного собрания Ингушетии и местные жители. Тогда Юнус-Бек Евкуров на фоне массовых протестных митингов попросил уже Конституционный суд РФ проверить документ на соответствие основному закону страны. Конституционный суд РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.

Согласно решению КС РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом федерации. Эта позиция полностью соответствует позиции руководителей Чечни и Ингушетии.

Оппозиционеры этого решения настаивали, что необходимо было изначально проводить референдум, чтобы узнать мнение народа. Но КС признал, что референдум для этого не требовался. Конституция Ингушетии предусматривает учёт мнения населения соответствующей территории только при изменении границ между субъектами РФ. Но пока границы Ингушетии не определены, не утверждены и границы муниципальных образований, сопредельных с Чечнёй.