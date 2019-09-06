ИА «Ореанда-Новости». Концертом ALTER-FACЕ Студия новой музыки открывает свой 26-й сезон. Это карт-бланш Моны Хабы и Наталии Черкасовой, пианисток ансамбля Студии новой музыки.



В программе собраны произведения композиторов самых разных направлений XX века, от минимализма до спектрализма. Будут представлены пьесы как для фортепиано соло, так и для фортепианного дуэта.

Этот концерт — настоящий гимн современной фортепианной музыке и одновременно — вызов консервативному фортепианному репертуару, который обычно звучит в концертных залах Москвы.



Концерт состоится 12 сентября в Рахманиновском зале (начало в 19.00). Исполнители - солисты ансамбля «Студия новой музыки» Мона Хаба и Наталия Черкасова (фортепиано).