По слом пресс-службы Северного флота, скорость ветра достигала 20 метров в секунду. В сильный шторм попали десантный корабль «Кондопога» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».Сейчас экипаж находится вне опасности.Стоит отметить, что целостность кораблей не была нарушена, крепления надёжно установлены, экипаж полностью обеспечен непромокаемыми одеждами и средствами спасения.