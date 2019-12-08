08.12.2019, 20:05
Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм
ИА «Ореанда-Новости». Корабли военного назначения Северного флота попали в пятибалльный шторм сегодня, 8 декабря, в Норвежском море, сообщает издание «Мурманский вестник».
По слом пресс-службы Северного флота, скорость ветра достигала 20 метров в секунду. В сильный шторм попали десантный корабль «Кондопога» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Экипажи судов провели необходимые действия при плавании в условиях шторма и исключили нахождение личного состава на верхних палубах. Сейчас экипаж находится вне опасности.
Стоит отметить, что целостность кораблей не была нарушена, крепления надёжно установлены, экипаж полностью обеспечен непромокаемыми одеждами и средствами спасения.
По слом пресс-службы Северного флота, скорость ветра достигала 20 метров в секунду. В сильный шторм попали десантный корабль «Кондопога» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Экипажи судов провели необходимые действия при плавании в условиях шторма и исключили нахождение личного состава на верхних палубах. Сейчас экипаж находится вне опасности.
Стоит отметить, что целостность кораблей не была нарушена, крепления надёжно установлены, экипаж полностью обеспечен непромокаемыми одеждами и средствами спасения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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