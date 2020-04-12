Эпоху коронавируса мир будет вспоминать долго, чем бы она не закончилась. Сейчас, когда никто не может спрогнозировать сроки окончания всего того, что происходит, самое интересное в том, какое после всего происходящего останется послевкусие.

Вопросов к ситуации с коронавирусом очень много. Здесь и необъяснимый факт, связанный с тем, что от многих других, в том числе вирусных болезней (достаточно вспомнить туберкулёз) погибает гораздо больше людей, чем от коронавируса, но государственные органы и СМИ создают панику из-за коронавируса несоизмеримую с масштабами проблемы.

Когда начинаешь спрашивать знакомых о том, есть ли у них заболевшие коронавирусом - люди только жмут плечами, и складывается впечатление, что Лев Лещенко является самым близким человеком, который заболел (но, слава богу, уже вроде как выздоровел).

Здесь сказывается и непонимание того, зачем людям запрещать гулять и передвигаться на личных автомобилях, хотя риск оставаться дома приводит к гиподинамии, инфарктам, инсультам, диким семейным конфликтам, глубочайшим депрессиям и апатии.

Сейчас все ожидают окончания ситуации с коронавирусом в надежде быстрее вернуться к нормальной жизни. Но грозный лик колоссального экономического кризиса, который идёт по пятам коронавируса, уже выглядывает, и скоро встанет в полный рост. Так что надеяться на то, что жизнь будет такой, как раньше, может только законченный оптимист.

То, что все мыльные пузыри текущей макроэкономики порвутся, было понятно уже давно. А вот то, что коронавирус будет использоваться для того, чтобы свалить на него грехи тех, кто довёл мировую экономику до этой черты, стало понятно невооружённым взглядом уже после того, как явно начали прослеживаться цифры несоответствия жертв вируса и того, как по воробьям бьют из ядерного оружия.

Кому всё это надо и зачем - вот в этом может быть главное послевкусие "пандемии коронавируса". Найдут ли истинных заказчиков раскрутки этой пандемии? Отдадут ли их под суд? Вряд ли. А ущерб, нанесённый действиями правительств, СМИ, и пр. расхлёбывать планете ещё очень долго.

Во всей этой истории на язык всё время лезет только одна поговорка: "Кому война, а кому мать родна". И в ситуации с раскручиваемой пандемией коронавируса она выходит чуть ли не на первое место. Когда масса людей переживает огромные страдания, масса и тех, кто получает с этого немалые дивиденды.







Денег в кризис становится только больше - правительства стран благополучно напечатают столько, сколько им нужно, заполнив пустые дыры. И деньги ведь никуда не деваются, где-то они есть - например, благополучно оседают в карманах директоров аптек и продуктовых магазинов, производителей чеснока и имбиря, медицинских масок и антисептиков, лекарств и вакцин.

Смотря на всю ситуацию, часто складывается впечатление, что миром правят фармацевтические компании. И все такого рода эпидемии - ради того, чтобы побольше денег было выделено на разработку любых вакцин и лекарств. Сколько таких эпидемий было за последние годы? Атипичная пневмония, свиной грипп, птичий грипп, вирус Эбола. Жертв от них - минимум в мировом масштабе. А сколько средств было выделено на борьбу с ними?

Для того, чтобы нагнать побольше страха и добиться выделения как можно большего количества средств на разные медицинские разработки, медицина и журналистика часто начинают действовать заодно, создавая фальшивки, раскручивающие маховик паники. Чем больше нагоняется страха на людей, тем лучше для тех, кому, как уже выше говорилось, "война - мать родна".

Сегодня мы хотим привести простейший пример того, как врачи делают нужные им выводы, а журналисты их радостно транслируют.

Компания "Крым 24" подготовила 11 апреля видеоматериал под названием "Число заболевших в Крыму увеличивается". В нём некий руководитель лаборатории ДНК лекарств Владимир Оберемок, больше похожий на Шарикова, чем на медика или научного работника, вещает, понятно, о коронавирусе - серьёзнейшем противнике человечества. В качестве аргумента об опасности вируса приводится следующий: 1 700 000 человек заражены, а соотношение выздоровевших и погибших составляет 3.8 к 1, то есть каждый пятый погибает, и это сопоставимо с "испанкой", которая была 100 лет назад.







Вот такой вывод делает Оберемок-Шариков, "забывая" сказать про то, что погибших от коронавируса на текущий момент - около 110 тысяч человек, что составляет не более 6% от числа заразившихся. При этом надо понимать, что число заразившихся реально гораздо больше, чем 1.7 млн.человек, потому что эта цифра - именно подтверждённые тестами цифры. И сравнивать коронавирус с испанским гриппом, который буквально выкашивал людей в начале 20-го века, совершенно некорректно - от "испанки" погибло, по разным данным, от 50 до 100 миллионов человек.

Вот такое вот манипулирование фактами, такие вот манипуляции от человека, которая элементарно нарушает простейшие законы арифметики. Ради кого Оберемки-Шариковы при поддержке журналистов манипулируют цифрами? Уж явно не ради людей.

И одно дело, если бы это говорило частное лицо. Или даже обременённое властными полномочиями. Но когда это говорит руководитель вирусной лаборатории?

Выводы каждый сделает сам.

Кирилл Сторчак,

ИА "Ореанда-Новости"