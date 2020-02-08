Об этом сообщил Национальный исследовательский центр имени Гамалеи.В ближайшее время иммунитет россиян хотят проверить на новый вид вируса, который вызвал эпидемию в Китае.Сейчас подобный проект ввели в пилотном режиме в 9 регионах России. Прививка коронавируса поможет сформировать иммунитет у жителей нашей страны.То есть коронавирус будет приравнен к таким болезням, как корь, паротит или краснуха.