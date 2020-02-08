08.02.2020, 09:54
Коронавирус планируют внести в систему прививок россиян
ИА «Ореанда-Новости». Коронавирус планируют внести в систему прививок россиян. Об этом сообщил Национальный исследовательский центр имени Гамалеи.
В ближайшее время иммунитет россиян хотят проверить на новый вид вируса, который вызвал эпидемию в Китае. Есть возможность, что прививка коронавируса будет включена в медицинский план коллективного иммунитета в России. Сейчас подобный проект ввели в пилотном режиме в 9 регионах России. Прививка коронавируса поможет сформировать иммунитет у жителей нашей страны.
Если пилотный проект покажет положительные результаты, то медики скорректируют утверждённый Национальный календарь профилактических прививок. То есть коронавирус будет приравнен к таким болезням, как корь, паротит или краснуха.
В ближайшее время иммунитет россиян хотят проверить на новый вид вируса, который вызвал эпидемию в Китае. Есть возможность, что прививка коронавируса будет включена в медицинский план коллективного иммунитета в России. Сейчас подобный проект ввели в пилотном режиме в 9 регионах России. Прививка коронавируса поможет сформировать иммунитет у жителей нашей страны.
Если пилотный проект покажет положительные результаты, то медики скорректируют утверждённый Национальный календарь профилактических прививок. То есть коронавирус будет приравнен к таким болезням, как корь, паротит или краснуха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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