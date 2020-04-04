ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коронавирус в Россию завезли из 73 стран, пишет «Интерфакс».



В первую очередь, по её словам, речь идёт об Италии, Испании, Франции и ОАЭ. Голикова также отметила, что больше всего заболевших зафиксировано в Москве, затем идут Коми и Бурятия, далее - Санкт-Петербург, Московская область, ЯНАО и Пензенская область.



По словам Голиковой, более половины заболевших россиян заразились контактным путём, ещё 808 граждан заразились коронавирусом за границей, а около 500 человек могут быть и в той, и в другой группе.



