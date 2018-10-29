ИА «Ореанда-Новости». В России покончил жизнь самоубийством журналист НТВ Никита Развозжаев, который стал известен после инцидента на День ВДВ, когда его в парке ударил в лицо нетрезвый мужчина.

Руководство телеканала НТВ подтвердило информацию о самоубийстве своего сотрудника. Однако рассказывать подробности или как-либо комментировать случившееся отказались, сославшись на уважение к его семье, так как это горе для них.

"Произошло страшное горе. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — сообщил представитель пресс-службы телеканала, слова цитирует РИА Новости.

Мужчина выпал из окна 11-этажного дома, где снимал квартиру, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Развозжаеву было 25 лет, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он оставил прощальное послание родным и близким.

Он в письме извиняется перед родителями за то, что не оправдал их ожидания. Он пишет, что остался наедине со своими мыслями.

«Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, всё сложилось бы иначе. Но это моё решение. Простите», – написано у него на стене. Там также много личной информации, которая относится к конкретным людям в его жизни, воспоминания и напутствия им.

Развозжаев также признаётся девушке в любви, говорит, что без неё «жизни нет». Он просит её помочь с деньгами его маме, транспортировать его домой в Саратов.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при местном государственном университете. Сначала он работал на ГТРК "Саратов", с конца 2016-го — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

Корреспондент «прославился» чуть более года назад, когда в парке Горького в День ВДВ стал жертвой пьяного дебошира. 32-летний ранее судимый москвич Дмитрий Орлов ударил Развозжаева кулаком в лицо. Позже он извинился, сообщив, что был расстроен и поэтому перебрал с алкоголем. Свою вину признал. Суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ.