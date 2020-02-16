ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Константин Косачев заявил, что Евросоюзу не хватает самостоятельности.

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал выступление верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозела Борреля на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, Евросоюзу не хватает самостоятельности и решительности.

Косачев высказался на своей странице в сети Facebook. В своём сообщении сенатор отметил, что ЕС беспрекословно действует по указке «старшего брата». Из-за своих действий Евросоюз причиняет вред своим союзникам и приносит пользу лишь Вашингтону.

Российский политик подчеркнул, что ЕС использует решительные меры и силы только в одном направлении – против России. В отношении Москвы применяются лишь угрозы и санкции, подытожил Косачев.

Боррель во время своей речи заявил, что Европа должна прекратить быть сторонним наблюдателем и комментатором. Ей необходимо начать говорить «на языке мощи», отметил представитель ЕС.