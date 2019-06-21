ИА «Ореанда-Новости» Косаток и белух из «китовой тюрьмы» отправили на побережье в Хабаровском крае, где они будут выпущены в естественную среду обитания. Сейчас судно с животными движется по реке Амур. Об этом рассказал представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В четверг первыми были отправлены две косатки и четыре белухи, их на автомобилях перевезут к Охотскому морю, предполагается, что животные доберутся до места выпуска в понедельник.

Специалисты перед транспортировкой животных обследовали их, косатки и белухи находятся в удовлетворительном состоянии. За ними ведут наблюдение ветеринары. Эксперты определили наиболее безопасный путь для транспортировки морских обитателей – сначала по суше на машинах, а затем по реке.