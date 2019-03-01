ИА «Ореанда-Новости». Косаток и белух, которые содержатся в бухте в Приморье, сейчас хорошо кормят, за ними присматривают и нарушения в их условиях содержания устранены, сообщили в Генпрокуратуре России. Так как сейчас они содержатся в приемлемых условиях, на свободу выпущены они не были, как это требовали надзорные ведомства ранее.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокуроры еженедельно посещают бухту и проверяют условия содержания косаток и белух. Нарушения, которые Генпрокуратура выявила ранее, сейчас полностью устранены. Он отметил, что по поводу «китовой тюрьмы» в ведомство поступило более двух тысяч обращений.

Напомним, «китовой тюрьмой» прозвали бухту в Приморье, где содержатся краснокнижные косатки и белухи, которые, по словам зоозащитников, страдают от тесноты и холода. Тревогу по этому поводу в октябре 2018 года начали бить защитники животных Greenpeace.

После публикаций в СМИ Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, начала проверку и нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Как сообщили в Следственном комитете, в бухте содержатся в основном детеныши: 90 белух и 11 косаток. Было возбуждено уголовно дело о незаконном вылове биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Суд постановил вывести животных из бухты, но позже арест с животных сняли.

В дело вмешался президент. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре продолжить проверки и разобраться в ситуации. Также он поручил правительству страны установить требования к содержанию морских млекопитающих.

Сотрудники «китовой тюрьмы» выступают против того, чтобы животных отпустили. Косаток и белух планируют дрессировать, чтобы продать в азиатские океанариумах.

Помимо косаток и белух в центре находится 9 детёнышей моржей, 9 лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они ожидают перевозку в Китай.

Ранее в пользу освобождения животных из «тюрьмы» выступали Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Актриса написала Путину два письма, а Ди Каприо призвал подписывать петицию в защиту млекопитающих.