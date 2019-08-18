По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства по молодёжной политике и спорту Саратовской области, торжественное открытие данного спортивного состязания состоится в три часа дня. Местом проведения церемонии выбрана Набережная Космонавтов. Местоположение открытия турнира – памятник космонавту Юрию Гагарину, символично связано с названием соревнований. Организаторы турнира приняли решение показать основные вехи в истории развития бадминтона. На нескольких площадках, расположенных на набережной, будут презентованы стенды, рассказывающие о том, с чего начинался этот вид спорта и каким образом он развивался. Таким образом, посетители открытия турнира смогут ознакомиться, например, как с костюмами спортсменов, которые играли в XIX веке, так и с современным инвентарём, используемом в настоящее время. Организаторы намерены провести также спортивный флешмоб, посвящённый этому виду спорта.

Для участия в торжественной церемонии открытия турнира по бадминтону ожидается приезд многих почётных гостей. Одним из наиболее ожидаемых гостей стал космонавт, Герой Российской Федерации Александр Мисуркин.

Стоит отметить, что данное спортивное мероприятие проводится с 2013 года. По словам организаторов соревнования, участниками турнира ежегодно становятся около двухсот спортсменов, представляющих практически все субъекты Российской Федерации.

Подведение результатов турнира и его торжественное закрытие состоится в ближайший четверг, 22 августа.