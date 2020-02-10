ИА «Ореанда-Новости». Александр Скворцов, российский космонавт, рассказал, что смог на Международной космической станции научить робота "Фёдора" производить движение, напоминающее движение человека, вытирающего пот. Однако космонавт уверен, что в космосе роботы не смогут заменить человека. 

Шестого февраля Александр Скворцов, Кристина Кук и Лука Пармитано вернулись на корабле "Союз МС-13" на Землю. 

Российский космонавт заявил, что на Земле не хватало времени изучить все варианты работы с роботом, поэтому на МКС многое при работе с ним делалось на экспромте. 

Скворцов заявил, что это он сделал предложение научить "Фёдора" вытираться полотенцем. 

Космонавт признаётся, что он и его коллеги подустали, работая с роботом, поэтому, когда "Федора" вернули за Землю, он сожаления не испытывал.