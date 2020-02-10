10.02.2020, 15:38
Космонавт рассказал о том, что смог научить робота "Федора" вытирать "пот" полотенцем
ИА «Ореанда-Новости». Александр Скворцов, российский космонавт, рассказал, что смог на Международной космической станции научить робота "Фёдора" производить движение, напоминающее движение человека, вытирающего пот. Однако космонавт уверен, что в космосе роботы не смогут заменить человека.
Шестого февраля Александр Скворцов, Кристина Кук и Лука Пармитано вернулись на корабле "Союз МС-13" на Землю.
Российский космонавт заявил, что на Земле не хватало времени изучить все варианты работы с роботом, поэтому на МКС многое при работе с ним делалось на экспромте.
Скворцов заявил, что это он сделал предложение научить "Фёдора" вытираться полотенцем.
Космонавт признаётся, что он и его коллеги подустали, работая с роботом, поэтому, когда "Федора" вернули за Землю, он сожаления не испытывал.
Шестого февраля Александр Скворцов, Кристина Кук и Лука Пармитано вернулись на корабле "Союз МС-13" на Землю.
Российский космонавт заявил, что на Земле не хватало времени изучить все варианты работы с роботом, поэтому на МКС многое при работе с ним делалось на экспромте.
Скворцов заявил, что это он сделал предложение научить "Фёдора" вытираться полотенцем.
Космонавт признаётся, что он и его коллеги подустали, работая с роботом, поэтому, когда "Федора" вернули за Землю, он сожаления не испытывал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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