Шестого февраля Александр Скворцов, Кристина Кук и Лука Пармитано вернулись на корабле "Союз МС-13" на Землю.Скворцов заявил, что это он сделал предложение научить "Фёдора" вытираться полотенцем.Космонавт признаётся, что он и его коллеги подустали, работая с роботом, поэтому, когда "Федора" вернули за Землю, он сожаления не испытывал.