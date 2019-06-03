В частности, некоторые космонавты ранее уже жаловались на появившийся в ушах шум.По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалёва, общее ухудшение состояния космонавтов после совершённых полётов вполне прогнозируемое явление.В настоящий момент эти негативные моменты решаются путём технических средств: устанавливаются усовершенствованные вентиляторы, создаётся дополнительная звукоизоляция. Что касается жалоб космонавтов на слух, то это связано с полётами на старой технике, обладающая высокими шумами.Такая тенденция в будущем времени позволит отправлять в открытое пространство не только опытных космонавтов, но и учёных и представителей инженерной индустрии. Олег Орлов добавил, что космическая отрасль как никогда нуждается сейчас в более квалифицированном персонале, поэтому представители медицинской сферы выступают за индивидуальный подход и более тщательные исследования состояния космонавтов.