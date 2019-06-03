03.06.2019, 19:27
Космонавты пожаловались на шум в ушах, сообщил Роскосмос
ИА "Ореанда-Новости" У космонавтов после полёта на Международную космическую станцию могут возникнуть проблемы со здоровьем, сообщили в Роскосмосе. В частности, некоторые космонавты ранее уже жаловались на появившийся в ушах шум.
По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалёва, общее ухудшение состояния космонавтов после совершённых полётов вполне прогнозируемое явление. На прошедшей сегодня пресс-конференции Сергей Крикалёв заявил, что повышенный шум на МКС стал причиной проблем, связанных со слухом у космонавтов. В настоящий момент эти негативные моменты решаются путём технических средств: устанавливаются усовершенствованные вентиляторы, создаётся дополнительная звукоизоляция. Что касается жалоб космонавтов на слух, то это связано с полётами на старой технике, обладающая высокими шумами.
По информации, предоставленной директором Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олегом Орловым, к космическим полётам в последнее время всё чаще стали допускать космонавтов, у которых есть какие-либо особенности в здоровье. Такая тенденция в будущем времени позволит отправлять в открытое пространство не только опытных космонавтов, но и учёных и представителей инженерной индустрии. Олег Орлов добавил, что космическая отрасль как никогда нуждается сейчас в более квалифицированном персонале, поэтому представители медицинской сферы выступают за индивидуальный подход и более тщательные исследования состояния космонавтов.
До 1 июня 2020 года продлится очередной набор в космонавты "Роскосмоса" - российской корпорации, ответственную за космическую отрасль в стране.
По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалёва, общее ухудшение состояния космонавтов после совершённых полётов вполне прогнозируемое явление. На прошедшей сегодня пресс-конференции Сергей Крикалёв заявил, что повышенный шум на МКС стал причиной проблем, связанных со слухом у космонавтов. В настоящий момент эти негативные моменты решаются путём технических средств: устанавливаются усовершенствованные вентиляторы, создаётся дополнительная звукоизоляция. Что касается жалоб космонавтов на слух, то это связано с полётами на старой технике, обладающая высокими шумами.
По информации, предоставленной директором Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олегом Орловым, к космическим полётам в последнее время всё чаще стали допускать космонавтов, у которых есть какие-либо особенности в здоровье. Такая тенденция в будущем времени позволит отправлять в открытое пространство не только опытных космонавтов, но и учёных и представителей инженерной индустрии. Олег Орлов добавил, что космическая отрасль как никогда нуждается сейчас в более квалифицированном персонале, поэтому представители медицинской сферы выступают за индивидуальный подход и более тщательные исследования состояния космонавтов.
До 1 июня 2020 года продлится очередной набор в космонавты "Роскосмоса" - российской корпорации, ответственную за космическую отрасль в стране.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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