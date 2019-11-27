27.11.2019, 12:50
Космонавты ремонтируют туалет, расположенный в американском сегменте МКС
ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе Роскосмоса рассказали РИА Новости, что космонавты сегодня заняты ремонтом сделанного в России туалета на американском сегменте МКС. В сообщении также говорится, что туалет, расположенный в российском сегменте станции, находится в рабочем состоянии.
Ранее космонавт из Италии Лука Пармитано, выполняющий обязанности командира МКС, заявил хьюстонскому управлению полётами о том, что не работают все туалеты на МКС.
Известно, что МКС оснащена двумя туалетами российского производства. Один из них находится на американском модуле Tranquility, а второй - на российском модуле "Звезда". Также туалеты есть на пилотируемых кораблях "Союз". Они используются в случае крайней необходимости.
Ранее космонавт из Италии Лука Пармитано, выполняющий обязанности командира МКС, заявил хьюстонскому управлению полётами о том, что не работают все туалеты на МКС.
Известно, что МКС оснащена двумя туалетами российского производства. Один из них находится на американском модуле Tranquility, а второй - на российском модуле "Звезда". Также туалеты есть на пилотируемых кораблях "Союз". Они используются в случае крайней необходимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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