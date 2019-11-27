В сообщении также говорится, что туалет, расположенный в российском сегменте станции, находится в рабочем состоянии.Ранее космонавт из Италии Лука Пармитано, выполняющий обязанности командира МКС, заявил хьюстонскому управлению полётами о том, что не работают все туалеты на МКС.Известно, что МКС оснащена двумя туалетами российского производства. Один из них находится на американском модуле Tranquility, а второй - на российском модуле "Звезда". Также туалеты есть на пилотируемых кораблях "Союз". Они используются в случае крайней необходимости.