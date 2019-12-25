Когда ведущие телеканала "Россия 24" спросили Козака о перспективах сохранения транзита газа из России через Украину, после того, как заключенный договор по транзиту газа, подписанный с Украиной, перестанет иметь силу, он ответил, что РФ заинтересована в сохранении этого маршрута.Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина сумели договориться о том, что предложенная схема будет работать исправно. Им также было заявлено о рассмотрении в дальнейшем продолжения такого сотрудничества.