25.12.2019, 12:19
Козак: РФ заинтересована в том, чтобы сохранялся транзит через территорию Украины
ИА «Ореанда-Новости». У РФ есть заинтересованность в том, чтобы через несколько лет сохранился маршрут экспорта газа через территорию Украины. Об этом сказал Дмитрий Козак, занимающий пост вице-премьера РФ.
Когда ведущие телеканала "Россия 24" спросили Козака о перспективах сохранения транзита газа из России через Украину, после того, как заключенный договор по транзиту газа, подписанный с Украиной, перестанет иметь силу, он ответил, что РФ заинтересована в сохранении этого маршрута.
Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина сумели договориться о том, что предложенная схема будет работать исправно. Им также было заявлено о рассмотрении в дальнейшем продолжения такого сотрудничества.
Протокол по газовому сотрудничеству был подписан между представителями РФ и УКраины 20 декабря.
Когда ведущие телеканала "Россия 24" спросили Козака о перспективах сохранения транзита газа из России через Украину, после того, как заключенный договор по транзиту газа, подписанный с Украиной, перестанет иметь силу, он ответил, что РФ заинтересована в сохранении этого маршрута.
Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина сумели договориться о том, что предложенная схема будет работать исправно. Им также было заявлено о рассмотрении в дальнейшем продолжения такого сотрудничества.
Протокол по газовому сотрудничеству был подписан между представителями РФ и УКраины 20 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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