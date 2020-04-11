ИА «Ореанда-Новости». Краснодарский край занял первое место среди регионов по количеству составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции, пишет «МК».



Всего в суды края поступило свыше 1300 дел по этому поводу, уже удалось рассмотреть более тысячи.



На втором месте оказался Татарстан. Там оформили 800 протоколов. Указывается, что позже суды начали возвращать их в полицию и отменять штрафы, постановив, что штрафы касаются только нарушителей карантина, лечащихся на дому, а не нарушителей режима самоизоляции.



В обоих регионах ввели систему пропусков. Режим самоизоляции в Краснодарском крае действует с 31 марта, в Татарстане - с 30 марта.