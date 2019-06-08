08.06.2019, 00:30
Краснодарцы готовы побороться за премию "Семейная реликвия"
ИА "Ореанда-Новости" Власти 770-тысячного Краснодара призвали горожан участвовать в борьбе за обладание Национальной премией "Семейная реликвия". Кроме жителей города подать заявку могут и творческие группы, бизнесмены в социальной отрасли и некоммерческие организации.
В нынешнем году награждение состоится на Всероссийском форуме «Крепка семья — сильна Россия». Главной задачей организаторов является упрочение семейных ценностей и повышение роли семьи в обществе. Организационный комитет сообщает, что более 45 российских регионов их поддержали. В результате 35 российских граждан были отмечены почётными знаками и дипломами лауреата.
Премию, которая была в своё время поддержана финансированием со стороны российского президента, начали вручать в апреле прошлого года. В настоящее время она будет включать восемь различных номинаций. Обладателей премии, выбранных учредителями "Семейной реликвии", ожидает в ноябре визит в российскую столицу. Торжественное награждение состоится в рамках празднования Дня народного единства - государственного праздника, отмечаемого в России с 2005 года.
Учредителями премии являются Общенациональный союз некоммерческих организаций и Региональная организация «Офицерский клуб». Партнёрами выступили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве, добровольное объединение граждан «Русская провинция» и Фонд сохранения памяти полководцев Победы. Всю дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте вышеуказанного проекта.
В нынешнем году награждение состоится на Всероссийском форуме «Крепка семья — сильна Россия». Главной задачей организаторов является упрочение семейных ценностей и повышение роли семьи в обществе. Организационный комитет сообщает, что более 45 российских регионов их поддержали. В результате 35 российских граждан были отмечены почётными знаками и дипломами лауреата.
Премию, которая была в своё время поддержана финансированием со стороны российского президента, начали вручать в апреле прошлого года. В настоящее время она будет включать восемь различных номинаций. Обладателей премии, выбранных учредителями "Семейной реликвии", ожидает в ноябре визит в российскую столицу. Торжественное награждение состоится в рамках празднования Дня народного единства - государственного праздника, отмечаемого в России с 2005 года.
Учредителями премии являются Общенациональный союз некоммерческих организаций и Региональная организация «Офицерский клуб». Партнёрами выступили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве, добровольное объединение граждан «Русская провинция» и Фонд сохранения памяти полководцев Победы. Всю дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте вышеуказанного проекта.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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