Кроме жителей города подать заявку могут и творческие группы, бизнесмены в социальной отрасли и некоммерческие организации.В нынешнем году награждение состоится на Всероссийском форуме «Крепка семья — сильна Россия».Организационный комитет сообщает, что более 45 российских регионов их поддержали. В результате 35 российских граждан были отмечены почётными знаками и дипломами лауреата.Премию, которая была в своё время поддержана финансированием со стороны российского президента, начали вручать в апреле прошлого года.Обладателей премии, выбранных учредителями "Семейной реликвии", ожидает в ноябре визит в российскую столицу. Торжественное награждение состоится в рамках празднования Дня народного единства - государственного праздника, отмечаемого в России с 2005 года.Учредителями премии являются Общенациональный союз некоммерческих организаций и Региональная организация «Офицерский клуб». Партнёрами выступили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве, добровольное объединение граждан «Русская провинция» и Фонд сохранения памяти полководцев Победы. Всю дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте вышеуказанного проекта.