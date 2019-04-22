ИА «Ореанда-Новости». 17-летний студент из Красноярского техникума промышленного сервиса отправил жалобу на педагога в официальной группе ГСУСК региона в соцсети "Вконтакте". Юноша уверяет, что во время занятий учительница повредила ему сломанный ранее палец.

Юноша рассказал, что в декабре по дороге домой с учебных занятий сломал палец на руке. В январе он на лекции повздорил словесно с педагогом, и женщина схватила его за руку с целью вывести из аудитории, повредив травмированный ранее палец.

Региональный СК проинформировал о начале доследственной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.