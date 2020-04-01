ИА «Ореанда-Новости». Кремль дал оценку возможности переговоров по сырью РФ и Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока диалог по данному вопросу не ведётся, однако такая вероятность имеется, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам Пескова, Российской Федерацией всегда приветствуются взаимодействие и обсуждение для того, чтобы стабилизировать рынки энергетики. Однако на текущий момент переговоры по вопросу сырья не осуществляются, уведомил Дмитрий Песков. Также он сообщил, что общение по телефону между лидером России и руководством Саудовской Аравии не запланировано.