ИА «Ореанда-Новости». Россия с 2000 года неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными катаклизмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 2000, 2003 и 2011 году была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния», — говорится в сообщении. Американская сторона приняла помощь в 2005 году при ликвидации последствий урагана «Катрина», который унес жизни более 1,8 тысячи человек и практически разрушил Новый Орлеан. По данным ведомства, тогда в зону бедствия было направлено четыре самолёта Ил-76, а также осуществлены поставки продуктов питания.

Вечером 31 июля президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил его и заверил, что в случае необходимости российская сторона воспользуется этим предложением.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров увеличилась до трёх миллионов гектаров. Режим чрезвычайно ситуации сохраняется в пяти регионах. Самые сильные пожары наблюдаются в Иркутской области и в Красноярском крае. По поручению Путина к тушению подключилось Минобороны.

Тем временем, следователи из Москвы займутся выяснением причин лесных пожаров в Сибири. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров», — говорится в сообщении.