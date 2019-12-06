ИА «Ореанда-Новости». В Кремле отреагировали на идею выравнивания зарплат учителей России.



Как оказалось, данная идея в администрации президента не обсуждалась. Об этом сообщил сам пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что в инициативе существуют определённые риски.

Ранее «Известия» сообщили о том, что верхняя палата парламента России планирует обратиться в Правительство. Ссылается издание на комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В обращении должен быть поднят вопрос об уравнивании зарплат российских учителей.

Для осуществления этой идеи понадобится общая система оплаты преподавательского труда. Программа может войти в рамки национального проекта «Образование».