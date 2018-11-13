ИА «Ореанда-Новости». В Кремле прокомментировали критику топливного соглашения с независимыми АЗС. Речь о соглашении, которое предполагает фиксацию цен на топливо на прежнем уровне. В Кремле схему считают «рабочей».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, рассказал, что Кремль воспринимает всю ситуацию вокруг цен на бензин как рабочую. Речь идёт о принятом правительства с крупнейшими топливными компаниями соглашения о заморозке цен, пишет РБК.

«Концептуально ситуация вчера была обозначена на встрече президента с правительством. Это концептуальная картина, всё остальное — это рабочие моменты. Ситуация, она гибкая, и мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции властей на критику со стороны независимых АЗС.



Напомним, 31 октября Дмитрий Козак, вице-премьер России сообщил, что правительство и нефтяные компании договорились подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. 12 ноября соглашение подписали, если бы к соглашению прийти не удалось, кабмин угрожал ввести пошлины на горючее.





5 ноября ресурс «Ведомости» сообщил, что ему удалось выяснить подробности этого соглашения: правительство и независимые нефтекомпании договорились установить предельные цены на топливо для каждого региона, правительство связало нефтяников круговой порукой и пообещало им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен. Среди участников соглашения следующие нефтяные компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг» и т. д.

12 ноября Дмитрий Козак официально объявил о том, что соглашения о заморозке цен подписаны со всеми нефтяными компаниям.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в свою очередь сообщил, что в условиях замораживания розничных цен и одновременном росте оптовых цен на топливо, абсолютно все заправки (в том числе независимые и входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний) стали работать в убыток. Баженов отметил, что в секторе независимой розницы наблюдается рост забастовочных тенденций.