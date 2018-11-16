ИА «Ореанда-Новости». На вопрос, как можно прокомментировать обещание Японии, что она не даст США размещать военные базы на Курильских островах, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, ответил, что общение Синдзо Абэ и Владимира Путина происходило тет-а-тет.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул на то, что в вопросах обсуждения мирного договора для Японии чрезвычайно важны её союзнические обязательства (в частности, она - союзник США), и именно эта тема фигурирует в общении Абэ и Путина. Детали этих переговоров ещё не разглашались, и пока неизвестно, о чём именно шла речь за закрытыми дверями в ходе разговора лидеров Японии и России.

Немногим ранее японские СМИ (в частности, газета «Асахи Симбун») сообщили: премьер-министр Синдзо Абэ пообещал Владимиру Путину, что не позволит США размещать военные базы на южных Курильских островах (Шикотан и Хабомаи), если их передадут японской стороне. На переговорах Япония будет стремиться решать вопросы о принадлежности всех островов архипелага и ускорить процесс обсуждения декларации 1956 года.

Сенатор Франц Клинцевич также прокомментировал, что острова, которые имеют огромное историческое и стратегическое значение, перешли к России в сложившихся на тот момент исторических обстоятельствах, и при этом не нарушались нормы международного права. Россия готова к сотрудничеству с Японией, развитию островов, но она не готова «сдать» Курилы. В этом случае Тихоокеанский флот окажется буквально «запертым», и необходимо будет спрашивать разрешения на выход из российских территориальных вод любого судна или подводной лодки. Поэтому для России это принципиальный вопрос, который связан с вопросами государственного суверенитета и безопасности.

Обещание Синдзо Абэ не пускать американских военных на южные Курилы способно «смягчить отношения Японии и России», а также заметно приблизит сроки решения вопросов, которые связаны с заключением пресловутого мирного договора, заявляет сенатор Клинцевич, добавляя, что подписание этого договора «не может быть объектом торга».