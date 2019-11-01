ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия по поводу репараций Киеву были неудачными.



Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.



Песков заявил, что это заявление нельзя считать удачным. Он также добавил, что сейчас Россия вместе с другими делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы.