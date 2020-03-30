. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об экономическом ущербе из-за введённого карантина.Также Дмитрий Песков уверяет, что одно из важнейших задач сейчас является возвращение домой россиян из-за границы. Пресс-секретарь отмечает, что над этой задачей сейчас работают МИД и Минтранс.