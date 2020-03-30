30.03.2020, 16:19
Кремль счёл вторичным экономический ущерб из-за карантина
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об экономическом ущербе из-за введённого карантина. В Кремле считают, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности для здоровья граждан.
Также Дмитрий Песков уверяет, что одно из важнейших задач сейчас является возвращение домой россиян из-за границы. Пресс-секретарь отмечает, что над этой задачей сейчас работают МИД и Минтранс.
Также Дмитрий Песков уверяет, что одно из важнейших задач сейчас является возвращение домой россиян из-за границы. Пресс-секретарь отмечает, что над этой задачей сейчас работают МИД и Минтранс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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