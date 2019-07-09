09.07.2019, 15:23
Кремль сожалеет, что телемост межу Россией и Украиной не состоялся
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о том, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Кроме того, Песков подчеркнул, что Украина, вероятно, ещё не готова к этому шагу.
Он отметил, что телемост был хорошей идеей, в ходе обсуждения могли быть рассмотрены «все периоды» взаимоотношений меду двумя государствами в новейшей истории.
Песков, отвечая на вопрос, не была ли эта инициатива преждевременной, уточнил, что общение людей преждевременным быть не может.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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