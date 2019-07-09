ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о том, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Кроме того, Песков подчеркнул, что Украина, вероятно, ещё не готова к этому шагу.

Он отметил, что телемост был хорошей идеей, в ходе обсуждения могли быть рассмотрены «все периоды» взаимоотношений меду двумя государствами в новейшей истории.

Песков, отвечая на вопрос, не была ли эта инициатива преждевременной, уточнил, что общение людей преждевременным быть не может.