Об отказе банков выдавать кредиты в магазинах заявлено в материале издания "Известия".Так, в последние годы от того, чтобы выдавать POS-кредиты, отказались Росбанк и Альфа-Банк, предлагавшие услугу через дочерние компании.В публикации заявлено, что для банков выгоднее предлагать клиентам кредитные карты, так как в этом случае есть возможность предоставления дополнительных преимуществ в виде скидок у партнёров и кэшбека.