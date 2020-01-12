12.01.2020, 09:32
Крупнейшие банки из РФ отказались от идеи в магазинах выдавать кредиты
ИА «Ореанда-Новости». За последние три года в магазинах займы полностью отказались выдавать практически все банки из РФ, входящие в топ-30. Об отказе банков выдавать кредиты в магазинах заявлено в материале издания "Известия".
Так, в последние годы от того, чтобы выдавать POS-кредиты, отказались Росбанк и Альфа-Банк, предлагавшие услугу через дочерние компании.
Среди лидеров в прошлом году лишь "Хоум Кредит", Почта России и "Тинькофф" выдавали в магазинах займы. Как отмечено в материале издания, остальные банки либо отказались от данной практики ранее, либо не выдавали кредиты в целом, предпочитая делать ставку на кредитные карты.
В публикации заявлено, что для банков выгоднее предлагать клиентам кредитные карты, так как в этом случае есть возможность предоставления дополнительных преимуществ в виде скидок у партнёров и кэшбека.
Так, в последние годы от того, чтобы выдавать POS-кредиты, отказались Росбанк и Альфа-Банк, предлагавшие услугу через дочерние компании.
Среди лидеров в прошлом году лишь "Хоум Кредит", Почта России и "Тинькофф" выдавали в магазинах займы. Как отмечено в материале издания, остальные банки либо отказались от данной практики ранее, либо не выдавали кредиты в целом, предпочитая делать ставку на кредитные карты.
В публикации заявлено, что для банков выгоднее предлагать клиентам кредитные карты, так как в этом случае есть возможность предоставления дополнительных преимуществ в виде скидок у партнёров и кэшбека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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