17.05.2019, 23:24
Крупнейший в России завод по производству троллейбусов в режиме простоя до 17 июня
ИА "Ореанда-Новости" Завод "Тролза" в Саратовской области продолжает находится для работников в состоянии простоя теперь уже до 17 июня. О продлении срока сообщил руководитель пресс-службы завода Александр Дурасов.
Производитель троллейбусов "Тролза" является известным предприятием в России. В начале этого года производство на этом заводе начало испытывать значительные трудности. Результатом стал перевод 400 сотрудников завода в режим простоя. Это произошло 14 марта 2019 года, с указанием крайней точки сложившейся ситуации - 16 мая. Однако, сегодня стало известно, что администрация "Тролзы" пролонгировала срок вынужденного отпуска своих работников до 17 июня.
Одновременно, руководство троллейбусного завода предупредило местный центр занятости о потенциальном увольнении 500 работников. Из них к 26 апреля 340 человек уже были извещены о возможной потере работы до 25 июня.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев знает о ситуации на "Тролзе" и уже дал соответствующие распоряжения по спасению предприятия - создана оперативная группа для последующей реанимации производства троллейбусов. По словам главного инженера завода Олега Стрельникова, для перезапуска производства необходимо вложить около 470 миллионов рублей.
Завод "Тролза" (сокр. от «Троллейбусный завод») до 1992 года имел название «Завод имени Урицкого". В настоящее время это российская машиностроительная компания, специализирующаяся на изготовлении троллейбусов. Производство базируется во втором по числу жителей городе Саратовской области - Энгельсе. Троллейбусы и электрические автобусы с динамической подзарядкой «Тролза» работают во всех 86 городах страны, где на дорогах имеется троллейбусное движение.
Производитель троллейбусов "Тролза" является известным предприятием в России. В начале этого года производство на этом заводе начало испытывать значительные трудности. Результатом стал перевод 400 сотрудников завода в режим простоя. Это произошло 14 марта 2019 года, с указанием крайней точки сложившейся ситуации - 16 мая. Однако, сегодня стало известно, что администрация "Тролзы" пролонгировала срок вынужденного отпуска своих работников до 17 июня.
Одновременно, руководство троллейбусного завода предупредило местный центр занятости о потенциальном увольнении 500 работников. Из них к 26 апреля 340 человек уже были извещены о возможной потере работы до 25 июня.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев знает о ситуации на "Тролзе" и уже дал соответствующие распоряжения по спасению предприятия - создана оперативная группа для последующей реанимации производства троллейбусов. По словам главного инженера завода Олега Стрельникова, для перезапуска производства необходимо вложить около 470 миллионов рублей.
Завод "Тролза" (сокр. от «Троллейбусный завод») до 1992 года имел название «Завод имени Урицкого". В настоящее время это российская машиностроительная компания, специализирующаяся на изготовлении троллейбусов. Производство базируется во втором по числу жителей городе Саратовской области - Энгельсе. Троллейбусы и электрические автобусы с динамической подзарядкой «Тролза» работают во всех 86 городах страны, где на дорогах имеется троллейбусное движение.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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