О продлении срока сообщил руководитель пресс-службы завода Александр Дурасов.Производитель троллейбусов "Тролза" является известным предприятием в России. В начале этого года производство на этом заводе начало испытывать значительные трудности. Результатом стал перевод 400 сотрудников завода в режим простоя. Это произошло 14 марта 2019 года, с указанием крайней точки сложившейся ситуации - 16 мая.Одновременно, руководство троллейбусного завода предупредило местный центр занятости о потенциальном увольнении 500 работников. Из них к 26 апреля 340 человек уже были извещены о возможной потере работы до 25 июня.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев знает о ситуации на "Тролзе" и уже дал соответствующие распоряжения по спасению предприятия - создана оперативная группа для последующей реанимации производства троллейбусов.Завод "Тролза" (сокр. от «Троллейбусный завод») до 1992 года имел название «Завод имени Урицкого". В настоящее время это российская машиностроительная компания, специализирующаяся на изготовлении троллейбусов. Производство базируется во втором по числу жителей городе Саратовской области - Энгельсе.