ИА «Ореанда-Новости». Пожарным удалось локализовать крупный пожар на складе с тканями в Москве.

Возгорание достигло 7 тысяч квадратных метров. Сообщается, что во время работ по тушению пожара, пострадал один из сотрудников МЧС. Подробности происшествия сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Пожар начался в строении на Варшавском шоссе. Возгорание нарушило транспортный поток, так как пришлось перекрывать движение по улице Подольских Курсантов. Из складского здания было эвакуировано около 40 человек.

Ранее МЧС сообщали о взрыве газового баллона, который произошёл в ходе тушения пожара. Для помощи в локализации были привлечены вертолёты.