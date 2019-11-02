ИА «Ореанда-Новости» По данным портала hh.ru, самую высокооплачиваемую работу предлагают в Москве. На сегодняшний день максимальную оплату труда может получить ведущий iOS-разработчик. Такому специалисту работодатель готов платить больше 300 тысяч рублей в месяц.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября вошёл разработчик интеграционных решений. В столице такому специалисту будут платить 230 тысяч рублей ежемесячно. 200 тысяч рублей получит директор по управлению персоналом в IT-компании, от 150 тысяч работодатель предлагает ведущему дизайнеру-консультанту.

В Санкт-Петербурге и других регионах тоже есть выгодные предложения о работе. В Екатеринбурге программисту 1С заплатят от 150 тысяч рублей, в Новосибирске за те же деньги предлагают вакансию финансового директора. В Нижнем Новгороде и Туле можно найти работу с зарплатой от 100 тысяч.