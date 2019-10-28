28.10.2019, 11:45
Крым бьёт рекорд по числу туристов
ИА "Ореанда-Новости"По словам нынешнего главы республики Сергей Аксенова, в 2019 году в Крыму побывало около 6,9 миллиона туристов. Аксенов утверждает, что эти показатели являются рекордными, если учитывать постсоветские годы.
В 2018 году Крым прибыло 6,8 миллиона туристов. Это почти на 10 % меньше показателей нынешнего года. В Крым больше всего едут из Москвы и Санкт-Петербурга. Много приезжает туристов на полуостров также из Приволжского и Уральского федеральных округов, а также из Украины.
Аксенов также заметил возросший темп бронирования номеров в крымских отелях на Новый год.
В 2018 году Крым прибыло 6,8 миллиона туристов. Это почти на 10 % меньше показателей нынешнего года. В Крым больше всего едут из Москвы и Санкт-Петербурга. Много приезжает туристов на полуостров также из Приволжского и Уральского федеральных округов, а также из Украины.
Аксенов также заметил возросший темп бронирования номеров в крымских отелях на Новый год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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