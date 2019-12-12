ИА «Ореанда-Новости». В Крыму призвали лидеров стран ЕС остановить «политическую игру» и отказаться от санкций против России.

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ЕС отказаться от антироссийских санкций. Он заявил о необходимости прекратить это «безумие, связанное с антироссийской истерией». Призыв Шонуса к странам ЕС передали РИА Новости.

Шонус заявил, что крымчане просят лидеров европейских стран одуматься и остановить эту игру. Необходимо придумать решение, которое отменит бессмысленные санкции против России.

Таким образом Шонус отреагировал на информацию из источника в структурах ЕС, который сообщил о возможном продлении санкций на ближайшем саммите лидеров стран ЕС.



