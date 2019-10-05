Здесь стартовал Пятый съезд русистов Республики Крым.

Инициаторами мероприятия выступили Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым и Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (или КРИППО). Поддержала проведение Общественная палата республики Крым. Съезд русистов стал уже традиционным для представителей педагогической общественности Крымского полуострова. Приветственное слово участникам конференции направил и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, в котором высоко оценил важность проведения подобных мероприятий. В своём обращении глава полуострова также отметил, что этот год стал для выпускников крымских школ первым в плане сдачи единого государственного экзамена. Наивысшую оценку – сто баллов – получили шесть крымских школьников. Однако, по словам Сергея Аксёнова, республике есть куда стремиться, и эти шесть человек являются стартом для покорения новых вершин.

На торжественном открытии конференции русистов выступила и вице-президент по издательской деятельности группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова. В своём выступлении она подчеркнула важность миссии учителей и преподавателей русского языка и литературы – они вносят существенный вклад в общее дело воспитания и образования молодого поколения. В свою очередь, издательство «Просвещение», отметила Виктория Копылова, уделяет особое внимание разработке новых продуктов и сервисов для учащихся. Причём, их создание идёт совместно с преподавателями вузов и школьными учителями.

Работа Пятого съезда русистов продлится два дня. За это время состоится работа нескольких круглых столов, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы и проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы.