02.01.2020, 21:34
Крымский главврач был пойман на взятке
ИА «Ореанда-Новости». Крымский главврач был пойман на взятке, сообщает издательство «RT. На русском».
Работники ГУ СК Крыма завели уголовное дело в отношение главврача Ленинской больницы. Его задержали на получении части взятки. Общая сумма вымогаемых денег составляла 755 тысяч рублей. Медработник пообещал помочь коммерческой организации выиграть государственный контракт на поставку лекарственных средств.
Следствие было проведено специалистами Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД совместно с УФСБ по Крыму. На данный момент проводится дальнейшее расследование.
Работники ГУ СК Крыма завели уголовное дело в отношение главврача Ленинской больницы. Его задержали на получении части взятки. Общая сумма вымогаемых денег составляла 755 тысяч рублей. Медработник пообещал помочь коммерческой организации выиграть государственный контракт на поставку лекарственных средств.
Следствие было проведено специалистами Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД совместно с УФСБ по Крыму. На данный момент проводится дальнейшее расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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