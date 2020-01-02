Работники ГУ СК Крыма завели уголовное дело в отношение главврача Ленинской больницы. Его задержали на получении части взятки.Медработник пообещал помочь коммерческой организации выиграть государственный контракт на поставку лекарственных средств.Следствие было проведено специалистами Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД совместно с УФСБ по Крыму. На данный момент проводится дальнейшее расследование.