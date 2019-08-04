ИА «Ореанда-Новости». Владелец крымского сафари-парка Олег Зубков сделал важное заявление о животных из горящей Сибири.

Директор сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» объявляет о готовности зверинцев принимать животных из Сибири, которые пострадали или потеряли свой дом из-за лесных пожаров.

Ранее Зубков указывал, что территория Сибири после Второй мировой войны должна была перейти в Германию. Тогда, по словам мужчины, «тайга сегодня точно не горела бы, а дороги в Сибири были бы настоящими». Это утверждение вызвало широкий резонанс.

Уже было ликвидировано 19 пожаров, ежедневно МЧС сокращает площадь, охваченную огнем, в пять раз. Однако тысячи животных продолжают гореть заживо.