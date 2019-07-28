ИА «Ореанда-Новости». В проекте Миллиметрон может быть использован радиолокационный телескоп РТ-70 в Евпатории. Об этом заявила заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

Устройство начнет использоваться весной 2020 года, так как в этом году астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» будет обладать той орбитой, на которой она станет зоной не радиовидимости для других антенн.

Обсерватория «Спектр-М» предназначена для изучения космического пространства. Исследование объектов во Вселенной осуществляется в миллиметровом и инфракрасном цветах. Учёные надеются, что с помощью такого подхода к изучению, они получат данные о глобальной структуре Вселенной. Об эволюции её галактик и ядрах планетарных системы.