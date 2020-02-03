Данная мера пресечения была выбрана из-за того, что Зубков нарушил подписку о невыезде. 20 января директор сафари-парка не явился на судебное заседание, так как находился в это время в Москве.По словам Татьяны Алексагиной, которая является адвокатом директора сафари-парка, во время судебного заседания Зубков находился на совещании в Минэкономразвитии, где оговаривалась дальнейшая судьба парка.Стоит отметить, что уголовное дело на Зубкова было заведено в 2018 году, когда один из львов укусил посетительницу парка во время экскурсии.