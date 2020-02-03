03.02.2020, 20:01
Крымский суд арестовал директора сафари-парка «Тайган»
ИА «Ореанда-Новости». Белогорский районный суд Крымской области арестовал директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на 2 месяца.
Данная мера пресечения была выбрана из-за того, что Зубков нарушил подписку о невыезде. 20 января директор сафари-парка не явился на судебное заседание, так как находился в это время в Москве. Судья счёл, что Зубков решил скрыться от правосудия.
По словам Татьяны Алексагиной, которая является адвокатом директора сафари-парка, во время судебного заседания Зубков находился на совещании в Минэкономразвитии, где оговаривалась дальнейшая судьба парка. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда об аресте Олега Зубкова, так как уехал из Крыма по уважительной причине.
Стоит отметить, что уголовное дело на Зубкова было заведено в 2018 году, когда один из львов укусил посетительницу парка во время экскурсии.
Данная мера пресечения была выбрана из-за того, что Зубков нарушил подписку о невыезде. 20 января директор сафари-парка не явился на судебное заседание, так как находился в это время в Москве. Судья счёл, что Зубков решил скрыться от правосудия.
По словам Татьяны Алексагиной, которая является адвокатом директора сафари-парка, во время судебного заседания Зубков находился на совещании в Минэкономразвитии, где оговаривалась дальнейшая судьба парка. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда об аресте Олега Зубкова, так как уехал из Крыма по уважительной причине.
Стоит отметить, что уголовное дело на Зубкова было заведено в 2018 году, когда один из львов укусил посетительницу парка во время экскурсии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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