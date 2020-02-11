ИА «Ореанда-Новости» . Верховный суд Крыма изменил меру пресечения для предпринимателя Олега Зубкова на «запрет определённых действий». Об этом сообщает «Интерфакс».

Олега Зубкова, владельца и руководителя одной из самых крупных львиных парков в Европе «Тайган» отпустили из-под ареста в зале суда.

Напомним, что мужчина с 3 февраля находился в СИЗО по уголовному делу за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Владельца парка обвинили после того, как одна из туристок, попытавшись сфотографироваться со львом, была подвергнута нападению животного. Парк и сам Зубков заявляли, что посетительница находилась в пьяном состоянии и «трепала зверя за гриву», вызвав агрессию с его стороны.

В настоящее время в судах Крыма находится множество дел, касающихся данного парка. Власти заявляют, что не ставят цель закрыть львиный зоопарк, а просто проводят работу по устранению нарушений в рамках законодательства России.