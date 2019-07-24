ИА «Ореанда-Новости» Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что будет усилен контроль за доступом на питерские крыши, где проводятся нелегальные экскурсии.

По его словам, на всех крышах, особенно в центре города, должны быть закрыты чердаки и поставлена сигнализация. Нелегальные экскурсии по крышам подвергают опасности туристов, а также мешают жителям многоквартирных домов. Туризм по крышам должен быть безопасным, а также легальным, кроме того, экскурсии следует согласовывать с жильцами.