ИА «Ореанда-Новости». Конституционный суд России признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону страны, пишет «Коммерсант».



Напомним, законопроект о поправках в Конституцию поступил в КС 14 марта сразу после подписания его президентом Владимиром Путиным.



Одобренные поправки включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Путина. Эту поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она выступила с инициативой либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего президента. Путин одобрил обнуление сроков, но только с условием, что законность этой меры подтвердит Конституционный суд.