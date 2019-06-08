Телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган официально развелись.





Брак Собчак и Виторгана продолжался шесть лет. У них есть сын Платон. Отмечается, что пара рассталась друзьями.





Сообщается также, что Собчак уже получила документы о разводе. Телеведущая уже заявила, что сейчас у неё статус свободной женщины.