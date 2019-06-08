08.06.2019, 20:54
Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган официально развелись.
Брак Собчак и Виторгана продолжался шесть лет. У них есть сын Платон. Отмечается, что пара рассталась друзьями.
Сообщается также, что Собчак уже получила документы о разводе. Телеведущая уже заявила, что сейчас у неё статус свободной женщины.
Брак Собчак и Виторгана продолжался шесть лет. У них есть сын Платон. Отмечается, что пара рассталась друзьями.
Сообщается также, что Собчак уже получила документы о разводе. Телеведущая уже заявила, что сейчас у неё статус свободной женщины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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