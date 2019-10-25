ИА "Ореанда-Новости" Журналистка, общественный и политический деятель Ксения Собчак предупредила своих пользователей о мошенниках, ведущих свою деятельность на просторах Всемирной паутины. Она рассказала, что подобные ситуации сложились и у других звёзд шоу-бизнеса.

Поводом для активной деятельности интернет-мошенников стала публикация Ксении Собчак о розыгрыше премиального автомобиля. В Инстаграме журналистка пообещала розыгрыш и других ценных призов. Злоумышленники, воспользовавшись именем Ксении Собчак, завели в популярных социальных сетях фальшивые страницы и организовали сбор денег. Так, к примеру, в другой социальной сети Facebook появилась реклама, в которой якобы Ксения Собчак предлагает поучаствовать в социологическом опросе и получить за его прохождение гарантированное вознаграждение. Однако, для того, чтобы получить «гонорар», необходимо провести так называемый «идентификационный» платёж. Естественно, деньги списываются с карты в пользу мошенников. Сами участники опроса взамен ничего не получают.

Ксения Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к этому опросу. Она попросила пользователей верить информации, которую она публикует только в своих официальных источниках. К примеру, аккаунт Ксении Собчак в Инстаграме помечен звёздочкой синего цвета. Она заверила, что действительно разыгрывает автомобиль на своей странице, однако, лотерея абсолютно бесплатная.

Ксения Собчак также заявила, что аналогичным образом интернет-мошенники действуют от имени других известных людей. В подобную ситуацию уже попадали Максим Галкин и рэп-исполнитель Тимати.