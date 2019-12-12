ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты доложил президенту России о неисполнении расходов бюджета страны в триллион рублей.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подготовил доклад об исполнении статей расходов в 2019 году. По подсчётам ведомства, в этом году сумма достигла триллиона рублей. Как отметил сам Кудрин, такого в России ещё не было. Показатель этого года превысил прошлогодний на более чем 230 миллиардов.

Глава Счётной палаты считает, что дело в излишней бюрократии, в «закоулках» которой и произошла путаница.

Также Кудрин рассказал о прогрессе в исполнении национальных проектов. Так, на 1 ноября исполнение нацпроектов достигло 67%. Этот показатель достигается не так резво как ожидалось, однако Кудрин добавил, что на следующий год ситуация должна измениться в лучшую сторону.