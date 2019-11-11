Для решения проблемы экономической несостоятельности многих россиян необходимоНо первоначально надо внести изменения в некоторые управленческие вопросы. Такое решение видит Алексей Кудрин.Дополнительные деньги в бюджеты регионов необходимо выделятьТакой подход необходим для того, чтобы управление региона способно было самостоятельно выявить нуждающееся направление для дополнительного финансирование. В одном регионе это может быть строительство жилья, в другом - субсидии, в третьем - на ремонт дорожного покрытия.Таким образом, Россия сможет увеличить экономическое состояние граждан своей страны.