11.11.2019, 23:47
Кудрин предложил способ борьбы с бедностью в России
ИА «Ореанда-Новости». По мнению главы Счётной палаты России Алексея Кудрина, у нас в стране есть способ борьбы с бедностью, но он требует государственной поддержки. Такое интервью было опубликовано в издании «ТАСС».
Для решения проблемы экономической несостоятельности многих россиян необходимо перерассмотреть вопрос о бюджетировании нацпроектов. Но первоначально надо внести изменения в некоторые управленческие вопросы. Такое решение видит Алексей Кудрин.
Дополнительные деньги в бюджеты регионов необходимо выделять без привязки к определённому проекту. Такой подход необходим для того, чтобы управление региона способно было самостоятельно выявить нуждающееся направление для дополнительного финансирование. В одном регионе это может быть строительство жилья, в другом - субсидии, в третьем - на ремонт дорожного покрытия.
Таким образом, Россия сможет увеличить экономическое состояние граждан своей страны.
Для решения проблемы экономической несостоятельности многих россиян необходимо перерассмотреть вопрос о бюджетировании нацпроектов. Но первоначально надо внести изменения в некоторые управленческие вопросы. Такое решение видит Алексей Кудрин.
Дополнительные деньги в бюджеты регионов необходимо выделять без привязки к определённому проекту. Такой подход необходим для того, чтобы управление региона способно было самостоятельно выявить нуждающееся направление для дополнительного финансирование. В одном регионе это может быть строительство жилья, в другом - субсидии, в третьем - на ремонт дорожного покрытия.
Таким образом, Россия сможет увеличить экономическое состояние граждан своей страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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