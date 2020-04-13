13.04.2020, 12:16
Кудрин предложил способ оказать помощь жителям России во время кризиса
ИА «Ореанда-Новости». Алексеем Кудриным, главой Счётной палаты, был предложен способ помочь жителям России в условиях кризиса, который спровоцирован ситуацией с распространением коронавируса. Об этом российский специалист в сфере экономики рассказал журналисту телеканала РБК.
Экономист заявил о необходимости увеличить в РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Также им было предложено увеличить пособие по безработице.
По словам российского экономиста, возможно, необходимо сделать МРОТ намного выше, а спустя год, когда произойдёт стабилизация ситуации, привести его к такой величине, которая не будет стимулировать жителей России оставаться в категории безработных.
Экономист заявил о необходимости увеличить в РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Также им было предложено увеличить пособие по безработице.
По словам российского экономиста, возможно, необходимо сделать МРОТ намного выше, а спустя год, когда произойдёт стабилизация ситуации, привести его к такой величине, которая не будет стимулировать жителей России оставаться в категории безработных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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