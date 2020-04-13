Об этом российский специалист в сфере экономики рассказал журналисту телеканала РБК.По словам российского экономиста, возможно, необходимо сделать МРОТ намного выше, а спустя год, когда произойдёт стабилизация ситуации, привести его к такой величине, которая не будет стимулировать жителей России оставаться в категории безработных.