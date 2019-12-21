ИА «Ореанда-Новости». Председатель Счётной палаты предложил шаги для решения проблемы российских долгостроев.

Алексей Кудрин провёл селекторное совещание по проблемам незавершённого строительства. На нём он предложил шаги, которые помогут решить данные проблемы. Об этом сообщается на официальном сайте Счётной палаты России.

По данным ведомства, в России больше 71 тысячи объектов незавершённого строительства, финансирование которых происходит за счёт бюджетных источников.

Кудрин отметил, что необходимо отделить брошенные проблемные объекты от незавершённого строительства, которое укладывается в нормативные сроки. Он также подчеркнул, что для начала нужно проанализировать то, что строится с нарушением сроков, проверить состояние таких объектов и просрочку их плановой сдачи. Важно определить одно ведомство, которое возьмёт на себя решение данной проблемы.

Каждый год появляются новые случаи незавершённого строительства. Их необходимо активнее вовлекать в экономику, добавил председатель Счётной палаты.