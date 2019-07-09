ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что депутатам Госдумы надо более тщательно рассчитывать финансовые законопроектов, пишет «Интерфакс».



Кудрин отметил, что нужно ввести ответственность за некачественную подготовку законопроектов. Так, по словам главы Счетной палаты, у 95% проектов законов нет экономического обоснования.



А если оно есть, то, как сказал Кудрин, в 75% случаев состоит из двух строчек, которые гласят, что реализация документа не потребует дополнительных затрат из бюджета. Кудрин отметил, что зачастую только ко второму чтению становится ясно, сколько потребуется денег.