30.11.2019, 17:02
Кудрин заявил, что с участниками протестов необходимо налаживать диалог
ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что тема митингов в стране является особенно важной, пишет «Коммерсант».
Кудрин отметил, что с участниками протестов нужно налаживать диалог. Он также добавил, что власть и общество должны приходить к компромиссному решению, а не быть «друг другу лицо».
Сообщается, что с начала этого года в стране прошло около 1,5 тысячи протестных митингов. Это рекордный показатель за последние годы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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