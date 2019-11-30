ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что тема митингов в стране является особенно важной, пишет «Коммерсант».



Кудрин отметил, что с участниками протестов нужно налаживать диалог. Он также добавил, что власть и общество должны приходить к компромиссному решению, а не быть «друг другу лицо».



Сообщается, что с начала этого года в стране прошло около 1,5 тысячи протестных митингов. Это рекордный показатель за последние годы.