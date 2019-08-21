Кудрин отметил, что необоснованное применение силы заметили в СПЧ, а он, в свою очередь, это мнение поддерживает. Глава СП отметил, что нужно разобраться в каждом случае, оставаясь при этом в правовом поле.Ранее СПЧ обратился в МВД, Росгвардию и СКР из-за незаконного применения силы правоохранителями по отношению к участникам протестных акций.Напомним, в Москве ранее прошли несанкционированные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.