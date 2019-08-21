21.08.2019, 15:48
Кудрин заявил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правоохранители беспрецедентно применяли силу на акциях протеста в Москве, пишет «Интерфакс».
Кудрин отметил, что необоснованное применение силы заметили в СПЧ, а он, в свою очередь, это мнение поддерживает. Глава СП отметил, что нужно разобраться в каждом случае, оставаясь при этом в правовом поле.
Ранее СПЧ обратился в МВД, Росгвардию и СКР из-за незаконного применения силы правоохранителями по отношению к участникам протестных акций.
Напомним, в Москве ранее прошли несанкционированные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Кудрин отметил, что необоснованное применение силы заметили в СПЧ, а он, в свою очередь, это мнение поддерживает. Глава СП отметил, что нужно разобраться в каждом случае, оставаясь при этом в правовом поле.
Ранее СПЧ обратился в МВД, Росгвардию и СКР из-за незаконного применения силы правоохранителями по отношению к участникам протестных акций.
Напомним, в Москве ранее прошли несанкционированные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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